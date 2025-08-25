Qué hacer este fin de semana en Galicia: maratón de conciertos y «enchentas» en 72 horas para despedir agosto

PACO RODRÍGUEZ

El mes de agosto termina como empezó: desbordando fiesta por los cuatro costados. 72 horas no serán suficientes para el maratón de conciertos y fiestas gastronómicas que coinciden los días 29, 30 y 31 de agosto. Y no son pocas. Más de 20 se darán cita para poner el broche final al mes más verbenero del año. Galicia viajará al pasado con la Festa da Istoria de Ribadavia, la Festa Normanda de Foz, la Noite Meiga de Sarria o las bodas celtas de Cedeira. Y, por supuesto, la música no faltará. Leire Martínez y Dani Fernández pondrán a bailar a Vigo en el Galicia Fest, mientras Rozalén y Tanxugueiras harán de las suyas en el Festival de la Luz en Boimorto, Ferrol vivirá una noche ochentera con Vicco y Coti llenará de música la Festa do Mar de Poio.

Los motores rugirán con el RallyShow de As Pontes y las risas estarán aseguradas con Touriñán en el Castelo Conta de Culleredo. Pero las «enchentas» también. Este fin de semana coinciden citas gastronómicas para satisfacer los paladares más exquisitos. Desde la Festa do Porquiño á Brasa en Amil, a la Fiesta de la Almeja Roja en A Illa de Arousa, pasando por la Festa do Requeixo en A Capela, la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga o la Romaría do Pan de Millo de Cabral en Vigo.

Festa da Istoria en Ribadavia

Ribadavia celebra la Festa da Istoria Alejandro Camba

Ribadavia regresa al medievo con su Festa da Istoria. Declarada de Interés Turístico Nacional, esta celebración supone un auténtico viaje en el tiempo, donde el centro histórico se transforma en el escenario principal y reconstruye el ambiente de la época: los asistentes deberán ir vestidos para la ocasión y la moneda que se utiliza ese día es el maravedí. Eso sí, no faltarán la comida, la bebida, la música y el mercado artesanal, con un sinfín de actividades, que van desde duelos de caballeros hasta demostraciones de cetrería, pasando por bailes típicos o tiro con arco.

DÓNDE: RIBADAVIA

CUÁNDO: DEL 29 al 31 DE AGOSTO

PRECIO: GRATIS

Festival de la Luz en Boimorto

Festival de la Luz en la edición del año pasado PACO RODRÍGUEZ

El Festival de la Luz regresa a Boimorto fiel a su esencia. A los más de cuarenta nombres que integran un cartel en el que destacan nombres como los de Coti, Rozalén, Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Ariel Rot se le suma un amplio número de propuestas para convertir esta nueva cosecha en toda una experiencia. Habrá mercado de artesanía, humor, una zona infantil, gastronomía en vivo y «sabores cinco estrellas» e incluso deporte.

DÓNDE: BOIMORTO

CUÁNDO: DEL 29 al 31 DE AGOSTO

PRECIO: Las entradas para el viernes y el sábado están agotadas. eS POSIBLE ADQUIRIR ENTRADAS PARA EL DOMINGO DESDE 20 EUROS

Galicia Fest en Vigo

Concierto de Dani Fernández M.Moralejo

Vigo quiere hacerse un hueco entre las principales citas del verano y estrena nuevo festival. La cuenta atrás ha llegado a su fin y este fin de semana comenzarán a sonar los primeros acordes de esta celebración que reúne en la ciudad olívica a lo mejor del pop e indie español en un formato urbano frente al mar. El viernes actuarán Dani Fernández (21.30 horas) o Mikel Izal (23.25 horas), entre otros muchos. Y el sábado destacan las actuaciones de Leire Martínez (23.45 horas) o Maldita Nerea (1.15 horas). Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: muelle de trasatlánticos de Vigo

CUÁNDO: del 29 al 30 de agosto

PRECIO: Todavía es posible adquirir entradas para los dos días desde 50 euros y entradas para el sábado desde 35 euros

Pantín Classic en Valdoviño

Pantín Classic JOSE PARDO

Los amantes del surf estarán en la cresta de la ola este fin de semana. Valdoviño dice adiós a la fiesta que reúne a algunos de los mejores surfistas del mundo, más de un centenar, en la playa de Pantín. Y lo hará por todo lo alto con la celebración de la World Surf League. Eso sí, habrá mucho más que surf porque en la ya tradicional cita no faltará la comida, con puestos repartidos por la zona y con opciones para todos los gustos, ni, por supuesto, la música.

DÓNDE: PLAYA DE PANTÍN, VALDOVIÑO

CUÁNDO: hasta el 31 de agosto

PRECIO: GRATIS

Bustamante y Vicco en Ferrol

Concierto de Vicco Miguel souto

Después de una apertura de las fiestas por todo lo alto, que reunió a 8.000 personas en la plaza de Armas, la juerga continúa en Ferrol. El viernes a las 22.00 llegará Bustamante y el sábado serán Lérica, Vicco y Chema Rivas los encargados de poner a bailar a los ferrolanos. El domingo vendrá cargado de actividades: desde coches clásicos a fiesta de la espuma o karts para los más pequeños. El colofón lo pondrán el espectáculo de drones y la verbena de la mano de la orquesta Panorama City.

DÓNDE: PLAZA DE ARMAS, FERROL

CUÁNDO: Hasta el 31 de agosto

PRECIO: GRATIS

RallyShow en As Pontes

RallyShow en As Pontes

Los motores rugirán este sábado en As Pontes. El circuíto municipal acogerá una competición automobilística, de entrada gratuíta, que reunirá a pilotos destacados del panorama gallego y estatal. La primera edición de esta «trepidante cita», combinará la presencia de figuras como Sergio Vallejo y Víctor Senra con experiencias en globo, música y gastronomía.

DÓNDE: Circuíto municipal de AS POntes

CUÁNDO: 30 de agosto

PRECIO: GRATIS

Carnaval de verán en Noia

Carnaval de verano en Noia MARCOS CREO

¿Carnaval en agosto? Noia se prepara poner el broche al mes de agosto un carnaval de verano. La celebración contará cuatro zonas donde cada asistente podrá elegir el disfraz que más le encaje. El malecón de Gasset estará dedicado a los ochenta, la Alameda se convertirá en una feria de abril, la plaza Constitución albergará la noche ibicenca y la de O Curro, la noche de río. A partir de la una de la mañana, en la plaza de Tapal estará la discoteca móvil Chocolate.

DÓNDE: NOIA

CUÁNDO: 29 de agosto

PRECIO: GRATIS

Festa do Mar en Poio

Concierto de Coti Wykazszkowski

Poio homenajea a sus orígenes marineros con una receta que combina gastronomía, tradición y cultura. Regatas, actuaciones musicales, buena comida... De todo eso estarán cargadas estas jornadas. Este año las grandes fechas son el viernes con el concierto de la banda Miss Cafeína y el sábado con una doble actuación, primero de Natalia y después de Coti.

DÓNDE: poio

CUÁNDO: del 28 al 31 de agosto

Precio: gratis

El carnaval de verano de Noia se celebrará el día 29 y contará con cuatro zonas A. gerpe

Castelo Conta en Culleredo

Touriñán no seu espectáculo

El festival Castelo Conta, organizado por Xosé A. Touriñán, apura sus últimas horas. Este fin de semana están previstos obradoiros, andainas, xantares y conciertos, como los de Chisco Jiménez, The Rapants o Gin Toni's. Sin olvidar A noite do Castelo Conta, que llega en la noche del sábado —día grande de la celebración— con figuras del humor gallego como el propio Touriñán, Pepo Suevos, David Amor, Quico Cadaval, Lucía Veiga, Marita Martínez, Patricia Castrillón, Gari Garrido, Oswaldo Digón, David Perdomo y Javier Veiga.

DÓNDE: CASTELO, CULLEREDO

CUÁNDO: hasta el 31 DE AGOSTO

PRECIO: ALGUNAS ACTIVIDADES SON GRATIS Y OTRAS CUESTAN ENTRE 15 Y 20 EUROS

Cristo del Consuelo en Cangas

Concierto de A Banda da Loba soninha

Cangas se prepara este fin de semana para unos días cargados de mucha fiesta. El viernes dará el pistoletazo de salida a las fiestas con el alumbrado, que irá seguido de mucha música. El sábado tendrá lugar la quema de damas y galanes, y a última hora, la orquesta Florida Band y A Banda da Loba pondrán ritmo a la velada. El domingo será la tradicional procesión del Cristo del Consuelo y la Virgen del Carmen. seguido de un espectáculo pirotécnico y la orquesta Principal.

DÓNDE: CANGAS

CÚANDO: DEL 29 de agosto al 5 de septiembre

PRECIO: GRATIS

Noite Meiga en Sarria

Danza de la Noite Meiga en Sarria ALBERTO LÓPEZ

Sarria celebra este último fin de semana de agosto una de las celebraciones con más historia del verano gallego: la tradicional Noite Meiga. El programa está pensado por la asociación Meigas e Trasgos para todos los públicos, con actuaciones musicales como las de Xabier Díaz& Adufeiras de Salitre, Mondra y Russ, andainas, mucha comida o la tradicional danza que interpretan las meigas en la noche del sábado, el momento cumbre de la cita. Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: SARRIA

CUÁNDO: del 29 al 31 DE AGOSTO

PRECIO: GRATIS

Bodas celtas en Cedeira

Bodas Celtas en Cedeira César Toimil

Como cada agosto Cedeira se rinde al amor de la mano del Lugnasad con sus particulares bodas celtas. La plaza da Marieta, el Paseo da Mariña y la playa de A Magdalena serán los escenarios del rito, que además de estas uniones, trae mercado medieval, juegos y música. Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: PLAZA DA MARIETA, PASEO DA MARIÑA Y PLAYA DE CEDEIRA

CUÁNDO: 30 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 11.30

PRECIO: GRATIS

Festa da Vendimia en Leiro

Festa da Vendimia en Leiro ALEJANDRO CAMBA

El concello ourensano de Leiro celebra este fin de semana su tradicional Festa da Vendimia con dos jornadas cargadas de actividades, que van desde una ludoteca infantil hasta una concentración de coches clásicos, sin olvidar la tradicional Mostra de Viños de Leiro o los desfiles de carrozas y charangas. Además, O Salgueiral albergará el mercado artesanal y la comida popular que se celebran el domingo.

DÓNDE: LEIRO

CUÁNDO: 30 Y 31 DE AGOSTO

PRECIO: ENTRADA GRATUiTA

Festa Normanda en Foz

Festa Normanda en Foz PEPA LOSADA

Foz despide agosto a lo grande. Los normandos ya tienen preparado el desembarco para una nueva edición de la Festa Normanda. El tradicional mercado, situado en la zona portuaria y la recreación del ataque estarán acompañados de representaciones teatrales, pasacalles, juegos populares y mucha música.

DÓNDE: foz

CUÁNDO: del 28 al 31 DE AGOSTO

PRECIO: GRATIS

Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga

Festa da Anguía e da Caña do país de Valga Concello de Valga

Valga rinde este fin de semana homenaje a su anguila con una fiesta para ensalzar y dar a conocer uno de los pescados más exquisitos del río Ulla. En la celebración, declarada de Interés Turístico de Galicia, los asistentes podrán degustar tapas de anguila en cinco recetas diferentes. En cuanto a la caña, se podrán adquirir hasta cuatro variedades de cócteles elaborados con caña blanca, de hierbas y tostada.

DÓNDE: PARQUE IRMÁNS DE DIOS MOSQUERA, VALGA

CÚANDO: DEL 28 al 31 DE AGOSTO

PRECIO: ENTRADA GRATUiTA

Romaría do Pan de Millo de Cabral en Vigo

Festa do pan de millo XOAN CARLOS GIL

En la parroquia viguesa de Cabral homenajean este fin de semana al pan de millo con una fiesta gastronómica en la que, además habrá, pulpo á feira, churrasco, sardinas asadas y empanada, y en la que la música no parará de sonar.

DÓNDE: PARQUE FORESTAL DE COTOGRANDE, CABRAL (VIGO)

CUÁNDO: 31 DE AGOSO

Festa do Porquiño á Brasa en Amil

Festa do porquiño á brasa de Amil MARTINA MISER

Agosto se despide en la parroquia de Amil, en Moraña, con una de sus citas gastronómicas con mayor arraigo: la Festa do Porquiño á Brasa. El olor a lechón inundará toda la parroquia que prepara hogueras para cocinar a fuego lento este manjar. ¡Pero no va a ser todo comer! La cita estará amenizada con pasacalles, juegos tradicionales para los más pequeños, muestras de artesanía y actuaciones musicales.

DÓNDE: Carballeira dos Miragres de A Chan

CUÁNDO: 30 Y 31 DE AGOSTO

PRECIO: según consumición

Festas das Dores en Ponte Caldelas

Concierto de Luar na lubre Eduardo Pérez

Ponte Caldelas se llena de música durante cuatro días seguidos para conmemorar su Festa das Dores. Entre las actuaciones más destacadas está el concierto de Luar na Lubre el domingo a las 21.00 o la del Combo Dominicano el martes a las 23.00.

DÓNDE: PONTE CALDELAS

CUÁNDO: DEL 29 de agosto AL 3 DE SEPTIEMBRE

PRECIO: GRATIS

Festa do Viño do Condado de Tea, en Salvaterra do Miño

Festa do viño do Condado de Tea Xoán Carlos Gil

Salvaterra presume de vinos este fin de semana. Este evento gastronómico, que es el segundo más antiguo de Galicia, contará con la presencia de 29 denominaciones bodegueras con más de 100 referencias de vinos. Habrá catas comentadas, degustaciones por parte de las bodegas participantes y el clásico túnel del vino, donde los asistentes podrán probar los caldos de la subzona a un precio de 15 euros. Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: SALVATERRA DO MIÑO

CUÁNDO: del 29 al 31 DE AGOSTO

PRECIO: ENTRADA GRATUITA. TÚNEL DO VIÑO, 15 EUROS

Festa do Requeixo en A Capela

Festa do Requeixo en A Capela KIKO DELGADO

El requesón será el protagonista este domingo en A Capela. El concello celebra una nueva edición de su Festa do Requeixo, que mantiene desde el año 1989 y que trae, además de degustaciones de este aclamado producto, actuaciones musicales, exposiciones y actividades para los más pequeños. Consulta aquí el programa.

DÓNDE: AS NEVES, A CAPELA

CUÁNDO: 31 de agosto

Fiesta de la Almeja Roja en A Illa de Arousa

Festa da Ameixa Roxa en A Illa OSCAR VíFER

A Illa de Arousa sabe a mar una vez más. La protagonista en esta ocasión es la almeja roja y el puerto do Xufre se llena de carpas para degustarla en múltiples versiones, desde las clásicas almejas a la marinera hasta cocinadas al ajillo.

DÓNDE: PUERTO DE XUFRE, A ILLA DE AROUSA

CUÁNDO: DEL 29 al 31 de agosto

PRECIO: EN FUNCIÓN DE LA CONSUMICIÓN

San Ramón de Bealo en Boiro

San Ramón de Bealo en Boiro MARCOS CREO

En Bealo ya se preparan para su fiesta grande, la de San Ramón, una celebración con tiene como acto central la tradicional romería del día 31, que cuenta con más de cien años de historia y que por la tarde traerá mucha música. El broche final lo pondrá el martes la París de Noia. Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: bealo, boiro

CUÁNDO: del 29 de agosto al 7 de septiembre

PRECIO: gratis

Orquestas por toda Galicia

Orquestra París de Noia BASILIO BELLO

La temporada grande de las orquestas continúa llevándolas por toda la comunidad. Te contamos dónde estarán las principales agrupaciones este fin de semana:

París de Noia

Viernes, 29 de agosto: Forcarei (Pontevedra)

Sábado, 30 de agosto: Larín, Arteixo (A cORUÑA)

El Combo Dominicano

Domingo, 31 de agosto: cEDRÓN, LÁNCARA (lUGO)

Los Satélites

Viernes, 29 de agosto: LARÍN, ARTEIXO (a cORUÑA)

Sábado, 30 de agosto: xOVE (lUGO)

Domingo, 31 de agosto: sAN mAMEDE DE FERREIROS, O PINO (A CORUÑA)

Olympus